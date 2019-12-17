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  4. 17 Aralık 2019 18:52

Fenerbahçe'den taraftarlara şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Sarı lacivertliler sosyal medyadan taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi.

Fenerbahçe'den taraftarlara şampiyonluk mesajı
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Fenerbahçe, Twitter hesabından bir şampiyonluk mesajı paylaştı ve taraftarına seslendi

Yapılan paylaşımda, "Büyük Taraftarımızla, vazgeçmeden yürüdüğümüz bu engebeli yolda, kazanacağımız bir şampiyonluk var!" ifadeleri yer aldı.

Bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı;

Büyük Taraftarımızla, vazgeçmeden yürüdüğümüz bu engebeli yolda, kazanacağımız bir şampiyonluk var! #OmuzOmuzaŞampiyonluğa pic.twitter.com/ru8422oG5Y

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 17, 2019

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