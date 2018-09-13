Fenerbahçe’den taraftarlara sürpriz !

Fenerbahçe, taraftarları için yeni bir hizmeti uygulamaya soktu. Taraftarlar ‘ağırlama paketleri’ni satın alıp maçları özel bir şekilde izleyebilecek.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden duyurduğu uygulamanın detayları:

“Kulübümüz, #Yeniden Fenerbahçe mottosu ile merhaba dediğimiz bu sezonda taraftarlarımıza Fenerbahçe çatısı altında yepyeni bir maç deneyimi yaşama fırsatı sunuyor.

Fenerbahçemizin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin muhteşem atmosferinde oynayacağı maçları, özel konsept ve sunumlar eşliğinde izlemek için hazırlanan Fenerbahçe Futbol Ağırlama Paketleri, Fenerbahçe maç günlerini ‘özel bir gün’ olarak ele alıp maç günü heyecanına farklı bir yorum getirecek.

Executive Box, Premium, Platin ve Gold seçenekleri ile sunulan paketler, özel şoförlü transfer hizmeti, karşılama kokteyli, stadyum restoranda lezzetli menüler, hediye maç topu, skorboard’da karşılaşacağınız sürprizler ve birbirinden özel hediyelere kadar birçok farklı deneyimi içeriyor.

Futbol Ağırlama Paketleri ilk kez Spor Toto Süper Ligin 6. haftasında, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında satışa sunulacak.”

İŞTE FENERBAHÇE’NİN AÇIKLADIĞI PAKETLERİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATLARI:

GOLD PAKET – BEŞİKTAŞ MAÇI: 2.500 TL + KDV – BAŞAKŞEHİR MAÇI: 2.500 TL + KDV – ANKARAGÜCÜ MAÇI: 1.900 TL + KDV

“Karşılama kokteyli & Sıcak içecekler

3 course açık büfe

Maç sırasında fotoğraflarınızın çekilmesi (Başkan imzalı)

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri ziyareti (Teknik Kadronun onayı ile)

Özel Hostes

2 Yönetim Kurulu Üyesi ile maç günü Lounge'da yemek

Passolig işlemleri”