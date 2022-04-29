  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'den Trabzonspor'a kupa göndermesi

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a kupa göndermesi

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a kupa göndermesi

Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, Fenerbahçe'den Trabzonsporluları kızdıracak bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in son haftalarına girilirken olay yaratan paylaşımlara imza attı.

"ŞAMPİYONUN KUPASI MÜZESİNDE OLUR"

Sarı - lacivertlilerin resmi Twitter hesabından yapılan ilk paylaşımda "Şampiyonun kupası müzesinde olur" ifadeleri yer aldı.

"EN KIYMETLİSİ, EN ÖZELİ..."

İkinci paylaşımda ise "Tarihimize kazılı 28 onurlu şampiyonluğumuz arasında en kıymetli, en özeli “2010-11 Şampiyonluğumuz” Yaşa Fenerbahçe!" sözlerine yer verildi.


Bu paylaşım; kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve retweet alırken, Trabzonsporlu taraftarlardan tweet'e tepki geldi.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe kupa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'daki fabrika yangınından kötü haber geldi: Ölüler ve yaralılar var
Kafese kapatıp aç bıraktılar! Hayvanat bahçesinde infial yaratan görüntüler
''Koyunlar'' çetesinin servet değerindeki silahları sergilendi
''Beni bu şehirde gavat ettin. Allah senin belanı versin''
Dünyada bir ilk! Yüzyıllar sonra Anadolu'da gün yüzüne çıktı
Piyasalar FED'i çabuk unuttu, dolar, Euro ve altın yükselişe geçti
SİT alanlarındaki yasaklı taşınmazlara talip çıktı
Rus tankları da ''fos'' çıktı! Tank değil sanki paletli tabut
Meğer Bakan Soylu gece yarısı arayıp istifasını istemiş, reddedilmiş!
Rekor kıran konut fiyatları ve kiralar sonrası bunu da gördük!