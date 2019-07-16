Fenerbahçe'den transfer açıklaması

Fenerbahçe kulubünden yapılan açıklamada;

'Vedat Muriqi’nin bonservisiyle birlikte kadromuza katılması karşılığında oyuncularımızdan Oğuz Kağan Güçtekin 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor’a transfer olmuştur. Kendilerine başarılar diler, transferlerin Çaykur Rizespor’a hayırlı olmasını dileriz' ifadeleri kullanıldı.

YASİR SUBAŞI KAYSERİSPOR'DA

Fenerbahçe, ayrıca Yasir Subaşı'nın bonservisiyle birlikte Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Oyuncumuz Yasir Subaşı bonservisiyle birlikte Kayserispor’a transfer olmuştur. Bu transferin kendisine ve Kayserispor’a hayırlı olmasını dileriz' denildi.



