  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 16 Temmuz 2019 19:03

Fenerbahçe'den transfer açıklaması

Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinde Oğuz Kağan Güçtekin'in 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan'ın ise bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması
A+ A-

Fenerbahçe kulubünden yapılan açıklamada;

'Vedat Muriqi’nin bonservisiyle birlikte kadromuza katılması karşılığında oyuncularımızdan Oğuz Kağan Güçtekin 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor’a transfer olmuştur. Kendilerine başarılar diler, transferlerin Çaykur Rizespor’a hayırlı olmasını dileriz' ifadeleri kullanıldı.

YASİR SUBAŞI KAYSERİSPOR'DA

Fenerbahçe, ayrıca Yasir Subaşı'nın bonservisiyle birlikte Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Oyuncumuz Yasir Subaşı bonservisiyle birlikte Kayserispor’a transfer olmuştur. Bu transferin kendisine ve Kayserispor’a hayırlı olmasını dileriz' denildi.

Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , Çaykur Rizespor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM