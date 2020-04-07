Fenerbahçe'den yeni paylaşım! İşte futbolcuların antrenman görüntüsü

Dünya futbolunun tamamına yakınını evine hapseden koronavirüs, Türk kulüplerini de etkiledi. Liglere ara verilen bu dönemde futbolcular, formlarını koruyabilmek için çalışmalarını kendilerine verilen programlarla, evlerinde bireysel çalışmalarla devam ediyor. Fenerbahçeli futbolcular ekranda karşısında kendilerini izleyen antrenörlerinin gözetiminde çalışmalarını ciddiyetle sürdürüyor. Fenerbahçe, futbolcuların antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Günün antrenmanı ✅ pic.twitter.com/54IVarPxJt

— Fenerbahçe SK - ????#EvdeKal (@Fenerbahce) April 7, 2020