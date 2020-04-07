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  4. 07 Nisan 2020 23:22

Fenerbahçe'den yeni paylaşım! İşte futbolcuların antrenman görüntüsü

Fenerbahçeli futbolcular daha önce çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapmıştı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından 'evde kal' çağrısına destek vermek için yeni bir video daha paylaşıldı. Videoda sporcuların evde...

Fenerbahçe'den yeni paylaşım! İşte futbolcuların antrenman görüntüsü
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Dünya futbolunun tamamına yakınını evine hapseden koronavirüs, Türk kulüplerini de etkiledi. Liglere ara verilen bu dönemde futbolcular, formlarını koruyabilmek için çalışmalarını kendilerine verilen programlarla, evlerinde bireysel çalışmalarla devam ediyor. Fenerbahçeli futbolcular ekranda karşısında kendilerini izleyen antrenörlerinin gözetiminde çalışmalarını ciddiyetle sürdürüyor. Fenerbahçe, futbolcuların antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Günün antrenmanı ✅ pic.twitter.com/54IVarPxJt

— Fenerbahçe SK - ????#EvdeKal (@Fenerbahce) April 7, 2020

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Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , koronavirüs
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