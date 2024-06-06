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Fenerbahçe'den YKS açıklaması

Fenerbahçe'den YKS açıklaması
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı'nın geçen seçimde olduğu gibi yine YKS'ye denk gelmesi nedeniyle kulüpten bir açıklama yapıldı.

ÖSYM tarafından üniversite adaylarına yönelik 8-9 Haziran'da YKS düzenlenecek. YKS'ye toplam 3 milyon 120 bin 878 aday katılacak.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin düzenleneceği 8 Haziran Cumartesi günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Değerli üyelerimiz ve komşularımız, 8-9 Haziran 2024 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştireceğimiz Olağan Seçimli Genel Kurul toplantımızın, üniversite sınavına denk gelmesi sebebiyle, oluşabilecek olası gürültü veya trafik yoğunluğu gibi etkilerden dolayı çevremize vereceğimiz rahatsızlıktan ötürü özür diliyoruz. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyoruz. Tüm öğrencilerimize YKS sınavında başarılar diliyoruz.”

Öte yandan, Fenerbahçe'nin 2018'deki Başkanlık seçimi de LGS sınavına denk gelmiş, veliler ulaşım zorluğu ve gürültü konusunda şikayetlerini dile getirmişti.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe yks açıklama
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