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  4. 17 Kasım 2018 14:24

Fenerbahçeli Barış Alıcı'dan Altınordu ziyareti

Sezon başında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan sağ kanat Barış Alıcı, eski kulübünü ziyaret etti.

Fenerbahçeli Barış Alıcı'dan Altınordu ziyareti
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Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, teknik ekip ve eski takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek hasret gideren Barış, A takımın antrenman maçını Başkan Seyit Mehmet Özkan'la yan yana izledi. Başkan Özkan, Barış'a başarılarının devamını dileyerek kendisine güvendiğini vurguladı.

Uzun yıllar Altınordu altyapısında görev aldıktan sonra A takıma yükseldiğini, şimdi ise Fenerbahçe'de oynadığını dile getiren milli futbolcu, akademide forma giyen gençlere öğütler vererek, "Tüm arkadaşlarımız buranın değerini bilmeli ve her zaman daha çok çalışmalı. Sabredip, çok çalışıp en iyi yerlere geleceklerdir. Hem saha içinde hem saha dışında aldığımız eğitimler çok önemli. Altınordu bizim evimiz. Her zaman bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duydum" diye konuştu.

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig , altınordu , Barış Alıcı
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