Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı.
Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, program çıkışında silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.
Serhat Akın'ı hedef alan saldırganlar eski milli futbolcuyu ayağından vurarak yaraladı.
Silahlı saldırıya uğradığını sosyal medyada yayınladığı bir fotoğrafla duyuran Serhat Akın paylaşımında "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerine yer verdi.
İşte o fotoğraf:
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