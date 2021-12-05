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  4. Fenerbahçeli eski milli futbolcu Bay Gol Osman Arpacıoğlu yaşamını yitirdi

Fenerbahçeli eski milli futbolcu Bay Gol Osman Arpacıoğlu yaşamını yitirdi

Fenerbahçeli eski milli futbolcu Bay Gol Osman Arpacıoğlu yaşamını yitirdi

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu, Bay Gol lakaplı Osman Arpacıoğlu, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin eski milli futbolcusu, Bay Gol lakaplı Osman Arpacıoğlu’nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camiamızın değerli ismi Osman Arpacıoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Etiketler Osman Arpacıoğlu fenerbahçe
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