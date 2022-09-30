Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için dünya devleri sıraya girdi

A Milli Takım'da da boy gösteren ve farklı mevkilerde forma giyebilen Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yakalanan pozitif hava, oyunculara da yansımış durumda. Birçok futbolcunun performansını zirveye çıkardığı sarı - lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Sağ ve sol bek pozisyonlarında değerlendirilen Kadıoğlu için Avrupa kulüpleri adeta sıraya girmiş durumda.

FERDİ KADIOĞLU AVRUPA'YI PEŞİNE TAKTI

PEREIRA VE İSMAİL KARTAL ETKİSİ



Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon takımın başında yer alan teknik direktör Vitor Pereira'nın kanat bek olarak pozisyonunu değiştirdiği ve İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrasında sağ ile sol bek mevkilerinde dönüşümlü olarak oynayan Ferdi Kadıoğlu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ



MURIQI, ELMAS VE KIM'DEN SONRA O...



Daha önce Eljif Elmas, Vedat Muriqi ve Kim Min-Jae gibi oyuncuları yüksek bedellerle satan sarı - lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nun da bu listeye gireceği iddia edildi.



İŞTE O KULÜPLER



A Milli Takım'da da boy gösteren 22 yaşındaki futbolcu için İngiltere'den Fulham, Nottingham Forest ve Brighton, Belçika'dan Club Brugge ile Hollanda'dan Ajax harekete geçmiş durumda.



TRANSFERİN GÖZDESİ



İngiltere basınının haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'nun birçok mevkide oynayabilmesi nedeniyle transferin gözdesi konumunda bulunuyor.



15 MİLYON EURO



Fenerbahçe'nin ise genç futbolcu için kapıyı 15 milyon euro'dan açacağı öne sürüldü.

SERBEST KALMA MADDESİ



Ayrıca milli futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma bedeli olarak 20 milyon euro'luk bir çıkış maddesi yer aldığı ifade edildi.