  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için dünya devleri sıraya girdi

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için dünya devleri sıraya girdi

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için dünya devleri sıraya girdi

A Milli Takım'da da boy gösteren ve farklı mevkilerde forma giyebilen Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yakalanan pozitif hava, oyunculara da yansımış durumda. Birçok futbolcunun performansını zirveye çıkardığı sarı - lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Sağ ve sol bek pozisyonlarında değerlendirilen Kadıoğlu için Avrupa kulüpleri adeta sıraya girmiş durumda.

 FERDİ KADIOĞLU AVRUPA'YI PEŞİNE TAKTI

PEREIRA VE İSMAİL KARTAL ETKİSİ

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon takımın başında yer alan teknik direktör Vitor Pereira'nın kanat bek olarak pozisyonunu değiştirdiği ve İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrasında sağ ile sol bek mevkilerinde dönüşümlü olarak oynayan Ferdi Kadıoğlu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

MURIQI, ELMAS VE KIM'DEN SONRA O...

Daha önce Eljif Elmas, Vedat Muriqi ve Kim Min-Jae gibi oyuncuları yüksek bedellerle satan sarı - lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nun da bu listeye gireceği iddia edildi.

İŞTE O KULÜPLER

A Milli Takım'da da boy gösteren 22 yaşındaki futbolcu için İngiltere'den Fulham, Nottingham Forest ve Brighton, Belçika'dan Club Brugge ile Hollanda'dan Ajax harekete geçmiş durumda.

TRANSFERİN GÖZDESİ

İngiltere basınının haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'nun birçok mevkide oynayabilmesi nedeniyle transferin gözdesi konumunda bulunuyor.

15 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin ise genç futbolcu için kapıyı 15 milyon euro'dan açacağı öne sürüldü.

SERBEST KALMA MADDESİ

Ayrıca milli futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma bedeli olarak 20 milyon euro'luk bir çıkış maddesi yer aldığı ifade edildi.

Etiketler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası! Kamu bankalarından sürpriz promosyon hamlesi
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Bakan Nebati'nin açıklamalarına dikkat çeken tepki
Netflix Türkiye haftanın en çok izlenen yapımlarını açıkladı
Erdoğan'ın ''gereğini yapıyor'' dediği Ahmet Hakan: ''Hep gereğini yaptım, yaparım, yapacağım''
Arkeologları heyecanlandıran keşif! Yerin 6-7 metre altında bulundu
O ismin Instagram'daki tek paylaşımı 45 milyon TL!
MetroPoll'ün son ''Erdoğan'' anketinden dikkat çeken sonuç
Türkiye bunu da gördü! Bu sefer ambulansta yakalandılar
İstanbul'a yeni metro hattı müjdesi! Pazar günü açılıyor
Belgesi olmayan bu mesleği yapamayacak!