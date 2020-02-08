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  4. 08 Şubat 2020 14:31

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'dan görülmemiş fedakarlık!

Fenerbahçe forması giyen Sadık Çiftpınar'ın yeni transfer Simon Falette'nin lisansının çıkarılabilmesi için maaşından 300-400 bin fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'dan görülmemiş fedakarlık!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli ekibin yeni transferi Simon Falette'nin lisansının çıkarılabilmesi için Sadık Çiftpınar'ın kendi isteğiyle maaşından 300-400 bin TL fedakarlık yaptığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında konuşan Ali Koç, "Sadık Çiftpınar maaşından 300-400 bin TL fedakarlık yaptı. Bunun sayesinde Falette'in lisansını çıkardık. Sadık'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun lisansını ara transfer döneminin son günü çıkartmıştı.

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