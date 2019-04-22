Fenerbahçeli futbolcuların Alanyaspor maçı sonrası soyunma odasında dürüm yediği ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de futbolcuların maç sonu soyunma odasında dürüm yedikleri ortaya çıkınca taraftarlar çılgına döndü. Olay, dürümlerin içine konan etleri pişiren kişinin sosyal medyadan paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Sarı-Lacivertliler bu yenilgi ile birlikte ligin alt sıralarından bu hafta itibarıyla da kurtulamadı. Haftayı 33 puanla 14. sırada bitiren Fenerbahçe'nin küme düşme hattıyla arasında 5 puan bulunuyor. Küme düşme ihtimali bulunan sarı-lacivertliler, puan durumuna göre 33. haftada Erzurumspor ile kritik bir maça çıkabilir.

Fenerbahçe'de bu gelişmeler yaşanırken Alanyaspor maçının ardından şok bir haber daha geldi. Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a da yenilmesi sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkarırken ortaya atılan bir iddia kızgınlığı ikiye katladı.

Maç sonu Fenerbahçeli oyuncuların soyunma odasında dürüm yediği iddiaları geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar da bu duruma tepki gösterdi. Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan da geçmişte 'dürüm' ile gündeme gelmişti. Fenerbahçe soyunma odasına dürüm getiren kişi olayı sosyal medya hesabından paylaşınca gerçek ortaya çıkmış oldu.