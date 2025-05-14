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Fenerbahçeli iki futbolcu için zorla getirme kararı

Fenerbahçeli iki futbolcu için zorla getirme kararı
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024 tarihinde oynan derbi maçtaki olaylara ilişkin 2 futbolcu hakkında zorla getirme kararı verildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadyumu’nda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin, aralarında futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanıklar Ertuğrul K., Hulusi B., Jayden Quinn Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş ve tanıklar Cihan K. ile Saim G. katıldı. Şikayetçi Ali Ç. mahkemede, "Ben şu an huzurda bulunan sanık Ertuğrul K.’ı tanımıyorum. Kendisine küfür etmedim ve vurmadım. Kamera görüntülerinde de görüldüğü üzere kendisi beni belimden tutmuştur. Karşıdan gelen ve bana tekme sallayan kişinin vurmasına yardım etmiştir. Ayrıca arada saçımı çekmiştir. Bunun dışında bana vurup vurmadığını bilmiyorum" dedi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Cihan K. ise, "Ben statta ekstra çalışan güvenlik görevlisiyim. Çalıştığım güvenlik şirketi vardır. Maç günleri bizi maç için çağırırlar. Maçın sonunda Fenerbahçeli yöneticiler stada girmişlerdi. Bir kargaşa çıktı. Ben de yanlarına gittim. Mert Hakan Yandaş, katılan Ali Ç.’a tekme atıyordu. Ben Mert Hakan’a müdahale etmeye çalıştım. Bu sırada tekme Ali Bey’e isabet etti. Sol yan tarafına geldi. Spor şube polisi bana müdahale etti, ‘Sen buradan uzaklaş.’ dedi. Ben de bu nedenle oradan ayrıldım. Ben başka kimsenin katılana vurduğunu görmedim. Ali Ç.’yi de başkasına vururken görmedim" ifadelerini kullandı.

'DARPTA BULUNMADIM, SADECE KENDİMİ SAVUNDUM'

Sanık doktor Ertuğrul K. savunmasında, "Suç tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü’nün doktoru olarak maçta bulunuyordum. Maçı kazandıktan sonra seyircimiz ile kutlama yapmak istedik. Ancak izin verilmeyerek soyunma odalarına gitmek zorunda kaldık. Bir süre oradaki görevli polisler, Galatasaray seyircileri stadı boşalttıktan sonra seyircimizi selamlayabileceğimizi söyledi. Ne kadar sürdüğünü hatırlamadığım bir süre sonra soyunma odasından çıkıp stada geri döndük. Bir kısım Galatasaray yöneticisi ve görevlileri kutlama yapmamızı engellemeye çalıştı. Sonrasında stattan çıkmamız istendi. Stattan çıkmadan önce bir grup arkadaş fotoğraf çekilmek istedi, ben polise sorarak kendilerine fotoğraf çektim. Onların bayrakla çekildiği fotoğraf hoşuma gidince kendimin de dahil olduğu bir selfie çekilmek istedim. Tam bu sırada koşarak takım elbiseli biri bize doğru geldi. küfürler ediyordu. Bir anda gelip benim göğsüme yumruk salladı. Bayrağı almaya çalışıyordu. Ne olduğunu anlayamadım. Telefon olmayan elimle kendisini belinden tutup çekmeye çalıştım. Bu sırada ağzıma vurdu. Sonradan fark ettim, ağzım kanamış. Ben yere düştüm. Ben kendisine karşı sadece kendimi savundum. Birkaç hafta önce Trabzonspor maçında yaşadıklarımızdan dolayı korku yaşadım. Ben kendisine bir darpta bulunmadım. Sadece kendimi savundum. Kendimi savunurken tam olarak neler gerçekleştiğini hatırlayamıyorum. Her şey çok hızlı gerçekleşti. Olay bu şekilde meydana geldi. Bana gelip vuran kişinin adının Ali Ç. olduğunu öğrendim. Kendisi uzun saçlıydı, takım elbiseliydi. Bana vurduktan sonra ben yere düştüm. Polisler beni kaldırdı, sonrasını görmedim. Ortalık karıştı. Çok uzun sürmedi. Ben ağzım kanadığı için ertesi gün gidip Ataşehir Acıbadem Hastanesi’nden acil servisten darp raporu aldım. Maçlarda böyle şeyler yaşanabildiği için şikayetçi olmadım. Sonrasında hakkımda dava açıldığında çok şaşırdım. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇELİ OOSTERWOLDE VE MERT HAKAN YANDAŞ’A ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme, ara kararında; duruşmaya katılmayan sanık futbolcular Jayden Quin Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına, ayrıca tanık olarak dinlenmesi planlanan Mert Müldür’ün de zorla getirilmesine hükmetti. Duruşma, 28 Mayıs tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede şüpheliler Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul K., Hulusi B. ve Emre K.'nin ’vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama’ ve ’spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi’ suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 

DHA

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Etiketler Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray derbi zorla getirme kararı
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