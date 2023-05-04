Fenerbahçeli Miha Zajc için Süper Lig devleri yarışta!

Beşiktaş ve Trabzonspor, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc’ı transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe’de geçen sezon orta sahanın değişmez isimlerinden olan ve 41 maçta 9 gol atarak yıldızlaşan Miha Zajc, bu sezon ilk 11’deki yerini kaybetti. Teknik Direktör Jorge Jesus’un rotasyonda tercih ettiği futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

DEVLER DEVREYE GİRDİ

Sarı lacivertlilerle henüz sözleşme imzalamayan futbolcu için Beşiktaş ve Trabzonspor devreye girdi.

GÜNEŞ SİSTEMİ ONUN ÜZERİNE KURACAK

Akşam’ın haberine göre Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sistemini Zajc’ın üzerine kurmayı düşünüyor.

Trabzonspor’un da futbolcunun durumunu yakından izlediği bir hamle yapma yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Zajc, 4 gol attı, 3 asist yaptı.