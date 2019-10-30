Fenerbahçeli oyuncular Tarsus İdmanyurdu galibiyetini değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Tarsus İdmanyurdu'nu 3-1 mağlup ettiği maçta gol atan Deniz Türüç, maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Deniz, "Oyunun üstünlüğü, kontrolü bizdeydi. Golü de kendi hatamızdan yedik, zor bir duruma girdiğimizi söyleyemem. İyi bir oyun ortaya koyduk. Bizim hedefimiz her zaman iyi oynamak, iyi oyun sergilemek ve oyunu domine etmek. Birçok oyuncumuz sürekli 11'de oynamadığı için yorgunluk da vardı. Oynamayanlar olarak maç ritmini yakalamak lazım. Ligde liderliğe yaklaştık, kupada da en üst yerde bitirmek istiyoruz. Güzel oyunla, Allah'ın izniyle iki kupa kaldırmak istiyoruz" dedi.

Taraftarların desteğine dikkat çeken Deniz Türüç, "Deplasmanda oynadığımız maç, sanki kendi evimizde oynuyormuşuz gibi oluyor. Taraftarlar müthiş. İçeride, dışarıda inanılmaz atmosfer var. Bu da 12. adam olarak bize yardımcı oluyor. Henüz hedeflerimize ulaşmadık ama iyi yoldayız diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

SADIK ÇİFTPINAR: FENERBAHÇE İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Fenerbahçe'nin bu sezon iki kupada da en iyisini yapmak istediğini söyleyen Sadık Çiftpınar, "Tarsus İdmanyurdu'nu tebrik etmek istiyorum. Saygı duyulacak bir takım, iyi mücadele ettiler. Türkiye Kupası önemli bir platform, Türkiye Kupası'nı da kazanmak hedeflerimiz arasında var. İyi mücadele ettik, herkes yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalıştı. Ligde de, kupada da Fenerbahçe'yi en iyi noktaya getirmek istiyoruz. Sahada terimizin, kanımızın son damlasına kadar savaşıp, Fenerbahçe için mücadele edeceğiz." dedi.

TOLGAY ARSLAN: BU SENE YAVAŞ YAVAŞ ADAPTE OLUYORUM

Sakatlıktan yavaş yavaş döneceğini söyleyen Tolgay Arslan da, "Turu geçtik, çok da fena oynamadık. Uzun zamandır ilk maçım, 2-3 hafta önce röportaj vermiştim, herkes Tolgay nerede diye sormuştu. Hazırlık kampında bir sakatlık geçirdim, 2-3 ay takımdan uzak kaldım. Yavaş yavaş adapte olmak istiyorum, belki geçen sene o hatayı yaptım. Vücut kaldırmadı, gerçek yüzümü gösteremedim. O yüzden bu sene yavaş yavaş adapte olmak istiyorum. Karşı takımı da tebrik etmek istiyorum, iyi mücadele ettiler. Daha çok gol atabilirdik" dedi.

Mersin'deki Fenerbahçe taraftarlarına dikkat çeken orta saha oyuncusu, "Taraftarlarımız bir deplasman maçını Kadıköy'e çevirdiler. Umarım onlar da keyif almıştır. Şimdi önümüzde önemli iki maç var, inşallah ikide iki yaparız" diye konuştu.

