Fenerbahçeli Vedat Muriqi ve Nabil Dirar'dan açıklamalar

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Vedat Muriqi ve Nabil Dirar konuştu.

İşte yıldız oyuncuların açıklamaları;

VEDAT MURİQİ: KONUŞTUK AMA İKİ GOL YEDİK

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertlilerin Kosovalı golcüsü, "Öncelikle çok üzgünüz. Daha önce sorsalardı, buraya 4 galibiyet alıp gelmek isterdim. Erken de gol bulduk. Maçtan önce Trabzonspor'un nasıl gol attığını konuştuk ama iki gol yedik, üzgünüz. Alanyaspor maçını kazanarak bu maçı telafi etmek istiyoruz" dedi.

NABİL DİRAR: PERFORMANSIMDAN MEMNUNUM

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Nabil Dirar konuştu.

Fenerbahçe'de sol bek pozisyonunda oynayan Nabil Dirar, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Üzüldüklerini belirten Dirar, "Bizim açımızdan hayal kırıklığı. Ancak son maça kadar elimizden geleni yapacağız. Hala şampiyon olabiliriz. Trabzonspor çok fazla pozisyon bulamadı ama iki gol attı. Pozitif kalmalıyız" dedi.

Sol bekteki performansı sorulan Faslı oyuncu, "Hocamın benden istediği görevde oynamaya çalışıyorum, kendi performansımdan da memnunum, beni rahatsız etmiyor. Ben takımımın emrinde olan bir oyuncuyum ama bugünkü sonuçtan memnun değilim, 3 puanı alamadık" ifadelerini kullandı.

