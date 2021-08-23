  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçelileri kahreden haber! Alexander Sörloth kiralandı

Fenerbahçelileri kahreden haber! Alexander Sörloth kiralandı

Fenerbahçelileri kahreden haber! Alexander Sörloth kiralandı

Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan golcü futbolcu Alexander Sörloth, Real Sociedad takımına kiralandı.

Fenerbahçe'nin en güçlü forvet adaylarından olan Alexander Sörloth, La Liga'nın yolunu tuttu. Uzun süredir bu transferi bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, Norveçli golcünün Real Sociedad'a gitmesini üzüntüyle karşıladı.

1 YIL BOYUNCA REAL SOCIEDAD FORMASI GİYECEK
RB Leipzig forması giyen Alexander Sörloth'un merakla beklenen geleceği netlik kazandı. Bundesliga ekibi, Norveçli golcüyü İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad'a 1 yıllık kiraladı.

Etiketler Alexander Sörloth Real Sociedad
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atatürk Araştırma Merkezi'nden Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu çıktı
Hamile olduğu ortaya çıkmıştı... Dünya şampiyonu ünlü sporcu üvey kardeşiyle evlendi!
Antalya ve Muğla'dan küllerin arasından doğan yeni hayat görüntülendi
İstanbul'da ''denizde'' saldıran pitbull öldürdü
Gökhan Gönül'den Can Gönül açıklaması
Merve Boluğur'un tatil paylaşımına beğeni yağmuru
Taliban'a darbe vuran direnişin kalesi Pencşir'de son durum
Memur ve memur emeklilerinin maaş zamları belli oldu
İzmir'de yollar kana bulandı! Ölü ve yaralılar var!
Koronavirüse karşı 3. doz aşılarla ilgili dikkat çeken araştırma