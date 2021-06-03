Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'den aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu 4 kulübü PFDK'ya sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'den aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu 4 kulübü PFDK'ya sevk etti. Ayrıca Deniz Türüç de PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig kulüpleri Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Yeni Malatyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, dört kulübün "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı"na aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.
Öte yandan, futbolcu Deniz Türüç'ün de aynı sebeple PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı
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