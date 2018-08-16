Fenerbahçe'nin efsane maçı yeniden gündemde !

Fenerbahçe’de Benfica maçının ardından tarihi görüntüler yaşandı. Şampiyonlar Ligi hasreti 10 yıla çıkmasına rağmen Ülker Stadı'nda tepki görüntüleri yoktu. Son yıllarda alışılanın tersine taraftarlar takımlarına sahip çıktı, destek için tribünleri terk etmeyen futbolseverleri, futbolcular soyunma odasından dönüp selamladı. Başkan Ali Koç'un önayak olduğu bu sahne, sarı-lacivertlilerde son dönemde benzeri olmayan bir kenetlenme yorumları aldı. Ali Koç'un göreve gelmesiyle başlayan ve tribünleri etkileyen bu yeni dalga, akıllara 2000-2001 sezonunu getirdi. Gaziantepspor'u Saracoğlu'nda ağırlayan sarı-lacivertliler, ilk devreyi 3-0 yenik tamamlarken tribünler takımların galip gibi alkışlayıp destek vermiş ikinci yarıda 4 gol atan Fenerbahçe, zorlu yarışta dev bir adım atıp sezon sonu da şampiyon olmuştu.

“7 YILDA İLK KEZ GÖRDÜM”

Takımın tecrübeli isimlerinden Hasan Ali Kaldırım da önceki gün yaşanan sahneler karşısında duygulandığını söyledi. Hasan Ali, “Böyle bir şeyi beklemiyorduk. Benim Fenerbahçe'de 7. senem ve ben böyle bir şeye ilk kez şahit oldum. Sahada inanılmaz bir enerji sarf ettik, elimizden geleni yaptık. Taraftarımız da bunu gördü. Yeni başkanımız yeni bir heyecan. Taraftarımız eski günlerine döndü” dedi.

Fenerbahçe taraftarı maç sonu stadı terk etmedi

ALİ KOÇ’TAN VOLKAN DEMİREL’E

Başkan Ali Koç, kaptan Volkan Demirel ile özel bir görüşme yaptı. Koç, tecrübeli oyuncudan takımı toparlamasını istedi ve “Bu maç geride kaldı, artık tamamen lige ve Avrupa Ligi'ne odaklanacağız. Daha fazla sorumluluk almalısın ve bu takımı toparlamalısın” dedi.