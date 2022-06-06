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Fenerbahçe'nin efsanesi futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin efsanesi futbolu bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Portekizli savunma oyuncusu Bruno Alves, futbolculuk kariyerini bitirme kararı aldığını açıkladı.

Portekizli savunma oyuncusu Bruno Alves, futbolculuk kariyerini bitirme kararını aldığını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alves, "Bugün futbol kariyerimi her şeyden minnettar olarak bitiriyorum. Tüm kulüp yöneticilerine, antrenörlerime, takım arkadaşlarıma, spor hayatımda yer alan insanlara ve aileme desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bugün sona eriyor ancak yakında benim için başka fırsatlar ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

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Son olarak Yunan ekibi Apollon Smyrnis'in formasını giyen 40 yaşındaki Alves, 2013-2016 yılları arasında ülkemizde Fenerbahçe'de forma giymişti..

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe efsane
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