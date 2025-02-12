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Fenerbahçe'nin efsanesi Oğuz Çetin, yoğun bakıma kaldırıldı

Fenerbahçe'nin efsanesi Oğuz Çetin, yoğun bakıma kaldırıldı
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Eski mili futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı eski futbolcusu Oğuz Çetin, akşam saatlerinde evinde rahatsızlanması üzerine ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tetkiklerde, beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen Çetin, yoğun bakıma alındı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen 61 yaşındaki Çetin'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da konuya ilişkin 'Geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

Yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünü üstlenen Oğuz Çetin'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Bir dönem formasını giydiği İstanbulspor kulübü Oğuz Çetin için sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Kulübümüzde ve Milli Takımımızda forma giymiş, Türk futbolunun değerli isimlerinden Oğuz Çetin’in yoğun bakıma alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Oğuz Çetin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi. 

DHA / İHA

Etiketler pıhtı beyin beyein damarı Oğuz Çetin
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