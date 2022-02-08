Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Hatayspor'da

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Yassine Benzia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, Dijon forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Yassine Benzia'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yassine Benzia, 9 Şubat Çarşamba günü Hatay'a gelecektir. Yassine Benzia'ya armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.