Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Güiza 42 yaşında transfer oldu

42 yaşındaki eski Fenerbahçeli Daniel Güiza, İspanya 6. Lig ekibi Algaida'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Güiza, 42 yaşında transfer oldu. İspanyol santrfor, sezon sonuna kadar UD Algaida ile anlaşmaya vardı.

Daniel Güiza'nın imzası UD Algaida tarafından kısa bir süre önce açıklandı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 50 bin euro olarak gösteriliyor.

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Yeni takımının 99 numaralı formasıyla poz veren Daniel Güiza, bu transferiyle futbol dünyasını bir kez daha şaşırtmayı başardı.

Fenerbahçe'de 35 gol attı

42 yaşındaki İspanyol golcü, Xerez altyapısında yetiştikten sonra sırasıyla Barcelona B, Murcia, Getafe, Mallorca, Fenerbahçe, Johor, Cerro Porteno, Cadiz, Sanluqueno'da forma giydi.

2008'den 2011'e kadar Fenerbahçe forması giyen Güiza, sarı-lacivertli formayla çıktığı 98 maçta 35 gol 21 asist üretti.