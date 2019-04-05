Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza, Brezilya'yı karıştırdı!

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz günlerde Flamengo için "Ben orada oynamam. Vasco gibi bir takım varken kendimi Flamengo'da göremiyorum" sözlerini kullanmıştı.

Bunun ardından Flamengo taraftarları, Josef'e sert tepki gösterirken Brezilyalı futbolcu Instagram hesabından cevap verdi.

'JOSEF KİM?' SORUSUNA FENERBAHÇELİ CEVAP

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, Instagram heasabından yaptığı paylaşım ile Brezilya Milli Takımı, Sao Paulo, Porto ve Fenerbahçe'de oynadığı maçları ve kazandığı kupaları paylaşırken ''Birçok insan Flamengo'da oynamam diye bana alındı. Çoğu kişi 'Josef kim?, nerede oynuyor?' diye soruyorlar. Josef işte bu, görsünler'' notunu düştü.

