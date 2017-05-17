Fenerbahçe'nin gözdesi açıkladı: Ayrılıyorum !

Adı Fenerbahçe ile anılan Oscar Trejo, geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Fransa'nın Toulouse ekibinde forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu, sezon sonunda takımından ayrılacağını açıkladı.

29 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceğini ve yeni bir maceraya atılacağını duyururken, verdiği kararın 'para' değil, 'kişisel' olduğunu söyledi. Trejo, 2013'ten bu yana formasını giydiği Toulouse'a kendisini gösterme fırsatı verdiği için de teşekkür etti. Daha önce Boca Juniors, Elche, Mallorca, Rayo Vallecano ve Sporting Gijon formaları giyen tecrübeli yıldız, 10 numara pozisyonunda oynuyor. Fenerbahçe'nin bu bölgeye yapmayı planladığı transfer için de düşünülen Trejo ile İspanya ve Fransa'dan da kulüplerin ilgilendiği belirtildi.

F.BAHÇE'DEN TEKLİF YOK!



Belçika'da Standart Liege forması giyen ve ismi Fenerbahçe ile anılan Edmilson Junior'un menajerinden açıklama geldi. Kısmet Eriş, sarı-lacivertli kulüpten teklif almadıklarını belirtip ekledi: "İsim veremeyeceğim ama başka büyük takımlardan teklif aldık. Onları değerlendireceğiz." 22 yaşındaki Edmilson bu sezon 37 maçta, 6 gol, 6 asistle oynadı.



SOSA DA LİSTEDE!



F.Bahçe 10 numara için Sosa sevdasından vazgeçmiş değil. Milan'ın Çinli sahibi, Badelj ve Kessie transferleri için kesenin ağzını açınca Arjantinli yıldıza, "Kendine kulüp bul" dendi. Bu gelişme üzerine sarı-lacivertliler, Sosa'yı ikna etmek için harekete geçti.