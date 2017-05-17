CANLI MAÇ FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR / KADIKÖY'DE MÜTHİŞ MÜCADELE
Flaş iddia: Lucescu Galatasaray'la anlaştı !
Kerem Demirbay'dan skandal karar !
Galatasaray Jackson Martinez ile anlaştı
Fenerbahçe'nin gözdesi açıkladı: Ayrılıyorum !
Fenerbahçe'nin gözdesi açıkladı: Ayrılıyorum !
PES hayranlarına Konami’den müjde !
PES hayranlarına Konami’den müjde !
Berke Özer’in menajerinden açıklama !
Berke Özer’in menajerinden açıklama !
Final-Four’a 400 kilometre kablo ve 600 kamera !
Final-Four’a 400 kilometre kablo ve 600 kamera !
Küfür cezası geldi ! Tam 15 gün...
Küfür cezası geldi ! Tam 15 gün...
Başakşehir'den transfer taarruzu ! 4 futbolcu...
Başakşehir'den transfer taarruzu ! 4 futbolcu...
Mesut'tan flaş açıklama: 'Özgürlüğüm kalmadı'
Mesut'tan flaş açıklama: 'Özgürlüğüm kalmadı'
Quaresma'dan şok eden tekme açıklaması !
Quaresma'dan şok eden tekme açıklaması !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 17 Mayıs 2017 20:46

Fenerbahçe'nin gözdesi açıkladı: Ayrılıyorum !

Fenerbahçe'nin gözdesi Arjantinli orta saha oyuncusu Oscar Trejo, Fransa’nın Toulouse takımıyla sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin gözdesi açıkladı: Ayrılıyorum !
A+ A-

Adı Fenerbahçe ile anılan Oscar Trejo, geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Fransa'nın Toulouse ekibinde forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu, sezon sonunda takımından ayrılacağını açıkladı.

29 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceğini ve yeni bir maceraya atılacağını duyururken, verdiği kararın 'para' değil, 'kişisel' olduğunu söyledi. Trejo, 2013'ten bu yana formasını giydiği Toulouse'a kendisini gösterme fırsatı verdiği için de teşekkür etti. Daha önce Boca Juniors, Elche, Mallorca, Rayo Vallecano ve Sporting Gijon formaları giyen tecrübeli yıldız, 10 numara pozisyonunda oynuyor. Fenerbahçe'nin bu bölgeye yapmayı planladığı transfer için de düşünülen Trejo ile İspanya ve Fransa'dan da kulüplerin ilgilendiği belirtildi.

F.BAHÇE'DEN TEKLİF YOK!

Belçika'da Standart Liege forması giyen ve ismi Fenerbahçe ile anılan Edmilson Junior'un menajerinden açıklama geldi. Kısmet Eriş, sarı-lacivertli kulüpten teklif almadıklarını belirtip ekledi: "İsim veremeyeceğim ama başka büyük takımlardan teklif aldık. Onları değerlendireceğiz." 22 yaşındaki Edmilson bu sezon 37 maçta, 6 gol, 6 asistle oynadı.

SOSA DA LİSTEDE!

F.Bahçe 10 numara için Sosa sevdasından vazgeçmiş değil. Milan'ın Çinli sahibi, Badelj ve Kessie transferleri için kesenin ağzını açınca Arjantinli yıldıza, "Kendine kulüp bul" dendi. Bu gelişme üzerine sarı-lacivertliler, Sosa'yı ikna etmek için harekete geçti.

Oscar Trejo , fb , tolulose , fenerbahçe , fenerbahçe transferleri , fenerbahçe haberleri