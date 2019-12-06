Fenerbahçe'nin ilk 11'de büyük değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal, geçen hafta Göztepe'yle deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden 4 ismi değiştirdi.

Sakatlığı bulunan Victor Moses ve sarı kart cezalısı Nabil Dirar kadroda yer almezken, Deniz Türüç ile Zanka yedek kulübesinde oturdu. Yanal, bu isimlerin yerine kırmızı kart cezası sona eren Mauricio Isla ve sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım ile Sadık Çiftpınar ve Vedat Muric'i ilk 11'de oynattı.

SADIK ÇİFTPINAR İLK KEZ

Fenerbahçe'nin stoperi Sadık Çiftpınar, Süper Lig'de bu sezon ilk kez 11'de forma şansı buldu.

Son olarak geçen sezonun 34. haftasında 11'de oynayan Sadık, bu sezon ligde Ersun Yanal'dan ilk kez bu şansı elde etti.

Sadık Çiftpınar, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan iki maçta da ilk 11'de oynamıştı. Sadık, ligde ise bundan önce iki maça yedek kulübesinden oyuna dahil olmuştu.

ZANKA İLK 11'E İLK KEZ GİREMEDİ

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka, bu sezon ilk kez 11'e giremedi.

Sarı-lacivertli takıma bu sezon transfer olan Zanka, geride kalan 13 maçta da ilk 11'de oynamıştı.

