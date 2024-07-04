  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:

Adana'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat'ın cenazesi toprağa verildi.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir kanser tedavisi gören ve dün yaşamını yitiren Ökkeş Eğribayat'ın (53) cenazesi yakınları tarafından hastaneden alındı.Eğribayat için merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Eğribayat'ın naaşı burada defnedildi.

Törene, İrfan Can Eğribayat, ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

Etiketler İrfan Can Eğribayat baba babası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
EURO 2024'te oranlar güncellendi; Milli Takım'ı sürpriz takım ilan ettiler EURO 2024'te oranlar güncellendi; Milli Takım'ı sürpriz takım ilan ettiler Engellilere vergi muafiyetli araç dönemi sona mı eriyor ? Engellilere vergi muafiyetli araç dönemi sona mı eriyor ? Dilber'i pavyonda bırakan Hazar Ergüçlü bikini sezonunu açtı Dilber'i pavyonda bırakan Hazar Ergüçlü bikini sezonunu açtı Kök maaşı düşük olan emeklilere ek zam gelecek mi? Kök maaşı düşük olan emeklilere ek zam gelecek mi? Rusya, Erdoğan'ın teklifini reddetti: İmkansız Rusya, Erdoğan'ın teklifini reddetti: İmkansız Fatih Altaylı'dan Merih Demiral tepkisi: ''Kendi poposunu örtsün önce'' Fatih Altaylı'dan Merih Demiral tepkisi: ''Kendi poposunu örtsün önce'' Ayşe Ateş ''kiralık katil aramışlar'' diyerek 2 MHP'li yöneticinin ismini verdi Ayşe Ateş ''kiralık katil aramışlar'' diyerek 2 MHP'li yöneticinin ismini verdi UEFA'dan EURO 2024'te skandal: Türkiye'yi elediler UEFA'dan EURO 2024'te skandal: Türkiye'yi elediler Bodrum'da iğrenç olay: Kızının arkadaşını istismar eden kaptan tutuklandı Bodrum'da iğrenç olay: Kızının arkadaşını istismar eden kaptan tutuklandı Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a neden geri döndüğünü açıkladı Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a neden geri döndüğünü açıkladı
Adanalı Wolverine ünlü aktöre benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor Adanalı Wolverine ünlü aktöre benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor Bu düğün bildiğiniz düğünlerden değil: Takılanlara inanamayacaksınız Bu düğün bildiğiniz düğünlerden değil: Takılanlara inanamayacaksınız