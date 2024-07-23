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Fenerbahçe'nin Lugano maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe'nin Lugano maçı ilk 11'i belli oldu
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla karşı karşıya gelecek. Maçın ilk 11'leri ise belli oldu.

Fenerbahçe, Lugano maçıyla Avrupa arenasında ilk resmi sınavına çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki kritik Lugano - Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Fenerbahçe, 2 kez Devler Ligi şampiyonluğu kazanan yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile Avrupa arenasına çıkıyor. Sarı Kanarya’nın Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme turunda İsviçre temsilcisi FC Lugano ile bu akşam 21:30’da oynayacağı maç, D-Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin 11'i:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Krunić, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferleri St. Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, Lugano ile oynanacak iki maç için UEFA listesine eklenirken, sakatlığı bulunan St. Maximin ilk maçta oynayamayacak. Cenk Tosun ve Oğuz Aydın ise Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda maçta görev bekleyecek.

Etiketler Fenerbahçe ilk 11 lugano
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