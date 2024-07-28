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Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na çılgın teklif

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na çılgın teklif
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Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'den 33 milyon euroluk teklif geldiği öne sürüldü.

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekiplerin radarına girdi.

hem sarı-lacivertlilerde hem de ay-yıldızlı formayla gösterdiği performansla sezona adeta damga vuran Ferdi için Brighton'ın rekor teklif yaptığı öne sürüldü.

Fanatik'in haberine göre, İngiliz ekibinin 27 milyon euroluk teklifini 33 milyon euroya çıkardığı kaydedildi.

MOURINHO RAPOR VERDİ

Ancak Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Ferdi Kadıoğlu'nun takımda tutulması bekleniyor.

Fenerbahçe formasıyla 200 resmi maça çıkan milli oyuncu, bu mücadelelerde 18 gol atıp, 22 asistlik performans sergiledi.

Fanatik Gazetesi

Etiketler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu İngiltere milli takım transfer
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