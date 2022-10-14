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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri göz korkuttu

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri göz korkuttu

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, B Grubu'ndan çıkmayı garantilerken Sarı-Lacivertli taraftarlar bir üst turdaki muhtemel rakipleri şimdiden araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kievli B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, 4. haftanın sonunda topladığı 10 puanla ilk sırada bulunurken, son oynadığı AEK mücadelesinin ardından gruptan çıkmayı garantilemiş durumda.

Sarı-Lacivertliler aldığı bu galibiyetin ardından yeni hedefini grup liderliği olarak güncellerken, grupta oynayacağı Rennes ve Dinamo Kiev karşılaşmalarından mutlak 3 puan alarak çıkmanın hesaplarını yapmaya şimdiden başladı. Gruptan birinci ya da ikinci çıkmak bir tur fazla atlamak anlamına geliyor.

LİDER ÇIKARSA...

Grubu ikinci sırada bitiren takım, Şampiyonlar Ligi'nden 3. olup UEFA Avrupa Ligi'ne düşen takımlarla play-off turu oynayacak. Gruptan lider çıkan ise adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Yaşanan bu durumun ardından Fenerbahçeli taraftarların en çok merak ettiği konuların başında ise Sarı-Lacivertliler'in bir sonraki turda hangi takımlarla eşleşme ihtimalinin bulunduğu...

 Şu anki puan durumlarına göre; Fenerbahçe eğer 2. olup play-off turu oynarsa rakipleri birbirinden güçlü takımlar olacak. Muhtemel rakipler şöyle:

Not: Muhtemel rakipler son 2 maçlarda oluşacak yeni puan durumlarıyla değişecek.

JUVENTUS

SEVILLA

SHAKHTAR DONETSK

SPORTING LISBON

BARCELONA

ATLETICO MADRID

AJAX

MILAN

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe
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