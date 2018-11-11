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  4. 11 Kasım 2018 12:21

Fenerbahçe'nin Ocak ayı bombası!

Fenerbahçe'den ilk transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Hollandalı stoper Jairo Riedewald'a talip oldu. Comolli transfer için iş başında...

Fenerbahçe'nin Ocak ayı bombası!
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Fenerbahçe'de sportif direktörü Damien Comolli'nin, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero mevkilerinde de forma giyebilen Hollandalıyı kiralamak için İngiltere'ye gideceği ve görüşmeyi burda yapacağı öğrenildi.

KOEMAN'DAN OLUMLU GÖRÜŞ
Jairo Riedewald için Fenerbahçe'nin teknik patronu Erwin Koeman'dan da görüş alındığı, oyuncuyu yakından tanıyan Hollandalı teknik adamın olumlu görüş bildirdiği de gelen haberler arasında..

TAKIMINDA FAZLA ŞANS BULAMIYOR
22 yaşında ve 1.82 boyunda olan sol ayaklı stoper Riedewald, Crystal Palace forması ile Premier Lig'de bu sezon hiç oynamadı. Lig Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi. Hollanda Milli Takımı'nda kalıcı olmayı hedefleyen genç futbolcu şans bulacağı bir takıma gitmek istiyor. 3 mevkide oynayabilen oyuncuyu F.Bahçe joker olarak kullanmak istiyor. (Takvim)

Damien Comolli , crystal palace , Fenerbahçe , Jairo Riedewald
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