Fenerbahçe'nin Ocak ayı bombası!

Fenerbahçe'de sportif direktörü Damien Comolli'nin, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero mevkilerinde de forma giyebilen Hollandalıyı kiralamak için İngiltere'ye gideceği ve görüşmeyi burda yapacağı öğrenildi.

KOEMAN'DAN OLUMLU GÖRÜŞ

Jairo Riedewald için Fenerbahçe'nin teknik patronu Erwin Koeman'dan da görüş alındığı, oyuncuyu yakından tanıyan Hollandalı teknik adamın olumlu görüş bildirdiği de gelen haberler arasında..

TAKIMINDA FAZLA ŞANS BULAMIYOR

22 yaşında ve 1.82 boyunda olan sol ayaklı stoper Riedewald, Crystal Palace forması ile Premier Lig'de bu sezon hiç oynamadı. Lig Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi. Hollanda Milli Takımı'nda kalıcı olmayı hedefleyen genç futbolcu şans bulacağı bir takıma gitmek istiyor. 3 mevkide oynayabilen oyuncuyu F.Bahçe joker olarak kullanmak istiyor. (Takvim)

