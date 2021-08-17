Fenerbahçe'nin paylaşımı Galatasaraylıları kızdırdı

Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor ile yaptığı mücadalede takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun durumu tartışılırken Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi.ç

Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor ile oynadığı müsabakada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, futbolseverlerin gündeminde hızla tırmanıyor.

Marcao'nun olayına Fenerbahçe'den de üstü kapalı bir gönderme geldi. Kulüp hesabından Sosa'nın genç Arda Güler'i başından öptüğü fotoğraf paylaşıldı. Bu paylaşım, Marcao'nun genç Kerem'e saldırmasına gönderme olarak yorumlandı.

Bu paylaşıma çok sayıda gelen yorumlarda ise Galatasaraylı taraftarlar, fotoğraflarla Fenerbahçe Kulubü oyuncuları arasında çıkan geçmiş tarihlerdeki kavgaların hatırlatmasını yaptı.