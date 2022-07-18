Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı rakibi belli oluyor.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2. Tur'da Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı rakip netlik kazanacak. Kura çekimi saat 13:00'te başlayacak.
Fenerbahçe'nin tur atlaması halinde karşılaşacağı rakipler ise şu şekilde:
Monaco (Fransa)
Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs)
Sturm Graz (Avusturya)
Union Saint-Gilloise (Belçika)
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 2. Tur'da Dinamo Kiev'le ilk maçını 20 Temmuz Çarşamba, rövanşını ise 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.
F.BAHÇE'NİN OLASI AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'da karşılaşacağı takım da belli olacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi de saat 14:00'te başlayacak.
Muhtemel rakipler
Partizan (Sırbistan)
Slovácko (Çekya)
BAŞAKŞEHİR'İN DE RAKİBİ BELLİ OLACAK
Öte yandan Medipol Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi de belli olacak. Kura çekimi saat 15:00'te başlayacak.
SERİBAŞI OLAN TAKIMLAR
İstanbul Başakşehir / Maccabi Netanya
Raków Czestochowa / Astana
Valmiera / Shkëndija
Sparta Prag / Viking
SERİBAŞI OLMAYANLAR
Spartak Trnava / Newtown
Breidablik / FK Buducnost Podgorica
Motherwell / Sligo Rovers
AIK / Vorskla Poltava
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