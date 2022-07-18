  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı rakibi belli oluyor.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2. Tur'da Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı rakip netlik kazanacak. Kura çekimi saat 13:00'te başlayacak.

Fenerbahçe'nin tur atlaması halinde karşılaşacağı rakipler ise şu şekilde:

Monaco (Fransa)

Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs)

Sturm Graz (Avusturya)

Union Saint-Gilloise (Belçika)

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 2. Tur'da Dinamo Kiev'le ilk maçını 20 Temmuz Çarşamba, rövanşını ise 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.

F.BAHÇE'NİN OLASI AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'da karşılaşacağı takım da belli olacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi de saat 14:00'te başlayacak.

Muhtemel rakipler

Partizan (Sırbistan)

Slovácko (Çekya)

BAŞAKŞEHİR'İN DE RAKİBİ BELLİ OLACAK

Öte yandan Medipol Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi de belli olacak. Kura çekimi saat 15:00'te başlayacak.

SERİBAŞI OLAN TAKIMLAR

İstanbul Başakşehir / Maccabi Netanya

Raków Czestochowa / Astana

Valmiera / Shkëndija

Sparta Prag / Viking

SERİBAŞI OLMAYANLAR

Spartak Trnava / Newtown

Breidablik / FK Buducnost Podgorica

Motherwell / Sligo Rovers

AIK / Vorskla Poltava

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe şampiyonlar ligi rakipler muhtemel rakipler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TOKİ'den 163 bin liraya ev fırsatı: Başvurular başladı
Zamlı emekli maaşları hesaplarda! Peki kim ne kadar alacak ?
Verstappen, Hamilton ve Leclerc'in ''Laz'' rakipleri piste indi!
İsmailağacılardan Cübbeli Ahmet'e rest: ''Erkeksen ilan et, kasetlerini patlatalım''
Ronaldo, Messi ve Benzama'nın fit vücut sırrı ortaya çıktı
İTÜ'den ''misafir araştırmacılar'' açıklaması
Karın ağrısıyla gitmişti... Doktorlar ameliyatta neye uğradığını şaşırdı
Ünlü çiftten bebek müjdesi: Pek yakında 3 kişiyiz
Gel de kahrolma! Vatandaş ''yarım tüp'' alışverişinde
Ünlü anketçi iktidarı ''duygusal bağ koptu'' diyerek uyardı