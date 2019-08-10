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  4. 10 Ağustos 2019 14:08

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu belli oldu

Cumhuriyet Kupası'nda bu akşam Demir Grup Sivasspor ile mücadele olacak Fenerbahçe'de maçın kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu belli oldu
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Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 21. Cumhuriyet Kupası'nda bu akşam Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç."

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan DG.Sivasspor - Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

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