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  4. 10 Mayıs 2020 21:01

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Fenerbahçe'nin Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yıllık 2 milyon eurodan 3 yıllığına 6 milyon euroya anlaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica transferinde mutlu sona çok yakın.Hırvat basını Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Nenad Bjelica olduğunu yazdı. 24sata'nın haberine göre sarı-lacivertliler ile her konuda anlaşan 48 yaşındaki çalıştırıcı kısa süre içinde resmi imzayı atacak ve ardından da İstanbul'a gelecek. Son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Bjelica ile aradaki pürüzlerin giderildiği ve 3 sezonluk kontratı kabul ettiği öğrenildi.

6 MİLYON EURO ÜCRET ALACAK

Dinamo Zagreb ile 2 şampiyonluk yaşayan, 2018- 19 sezonunda da Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Nenad Bjelica, kısa süre içinde İstanbul'da olacak. Yıllık 2 milyon Euro kazanacak olan deneyimli çalıştırıcı kontratının toplamında 3 sezon için 6 milyon Euro ücret alacak.


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Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , Nenad Bjelica
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