Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağı iddia edilmişti: Menajerlik şirketinden açıklama

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaştığı ileri sürülen Paulo Fonseca'nun menajerlik şirketi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe, teknik direktörlük için iddiaya göre, Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı.

Öte yandan, bu iddianın Fonseca'nın menajerlik şirketi tarafından yalanlandığı belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Paulo Fonseca ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen Paulo Fonseca, geçen sezon İtalyan ekibi Roma'yı çalıştırdı. Roma, Serie A'da geçen sezonu 5. sırada tamamladı.

YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan, Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi Empower Sports tarafından, "Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe ile anlaştığına dair tüm haberler gerçek dışıdır. Portekizli teknik direktör ile Türk kulübü arasında herhangi bir görüşme olmamıştır" açıklaması yapıldı.