Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi: Benfica'da Kerem Aktürkoğlu sürprizi
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın Nice ile oynayacağı maç öncesi yaptığı son antrenmanda yer aldı.
Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu, takımla antrenmana çıktı.
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Nice ile deplasmanda oynanan ilk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcu, rövanş maçı öncesi yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Benfica, deplasmanda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında salı günü sahasında Nice'i konuk edecek.
