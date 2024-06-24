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Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı
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Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Forma tanıtımında Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Fred görüldü.

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

Çubuklu, lacivert ve beyaz temalı formaların tanıtım videosunda ise Fenerbahçeli oyuncular yer aldı.

Bu isimler Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Fred oldu.

Etiketler Fenerbahçe forma tanıtım
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