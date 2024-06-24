Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Forma tanıtımında Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Fred görüldü.
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.
Çubuklu, lacivert ve beyaz temalı formaların tanıtım videosunda ise Fenerbahçeli oyuncular yer aldı.
Bu isimler Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Fred oldu.
Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri… Çünkü bu bir DNA meselesi. 🟡🔵— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 24, 2024
2024/25 Fenerbahçe İç Saha, Deplasman ve Alternatif formaları şimdi satışta. pic.twitter.com/vDwNFziIPV
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol