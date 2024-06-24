Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Forma tanıtımında Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Fred görüldü.

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

Çubuklu, lacivert ve beyaz temalı formaların tanıtım videosunda ise Fenerbahçeli oyuncular yer aldı.

Bu isimler Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Fred oldu.