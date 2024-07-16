Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'in kiralık transferini KAP'a bildirdi. Fransız yıldız sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli forması giyen 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fransız futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceği ve ardından sağlık kontrollerine gireceği belirtildi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

İSTANBUL'A GELDİ

27 yaşındaki Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen futbolcu, kendisini bekleyen araçla buradan ayrıldı.

27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de geçen sezon 31 maçta 4 gol, 10 asist kaydetti.