Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe’nin yeni transferi Jayden Quinn Oosterwolde, İstanbul’a geldi.

Sarı-lacivertlilerin transferi için Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdiği 21 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Başkent Amsterdam’dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Havalimanında kısa bir açıklama yapan Oosterwolde, “Burada olduğum için mutluyum” dedi.

Kulüp yetkilisi tarafından karşılanan Oosterwolde, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Genç savunma oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.