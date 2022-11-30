Fenerbahçe'nin yeni transferi yaşıyla herkesi şaşırttı
Fenerbahçe'nin yaptığı yeni transfer Nurkhan Samatbekov'un fiziği görenleri hayrete düşürdü.
Yaptığı transferlerle gündem olan Fenerbahçe'de altyapıya önem devam ediyor. Küçük yaş kategorilerine de önem veren sarı-lacivertliler, Nurkhan Samatbekov isimli Kırgızistanlı oyuncuyu transfer etti.
HENÜZ 13 YAŞINDA AMA FİZİĞİ...
Nurkhan Samatbekov'un yaşının henüz 13 yaşında olmasına rağmen fiziğinin çok iyi olması sosyal medyada gündem oldu. 6 aydır Türkiye'de denemede olan Nurkhan Samatbekov, iki kanatta da görev yapabiliyor. Nurkhan Samatbekov'un lisansı henüz çıkartılmadığı için maçlarda oynayamıyor.
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