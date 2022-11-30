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Fenerbahçe'nin yeni transferi yaşıyla herkesi şaşırttı

Fenerbahçe'nin yeni transferi yaşıyla herkesi şaşırttı
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Fenerbahçe'nin yaptığı yeni transfer Nurkhan Samatbekov'un fiziği görenleri hayrete düşürdü.

Yaptığı transferlerle gündem olan Fenerbahçe'de altyapıya önem devam ediyor. Küçük yaş kategorilerine de önem veren sarı-lacivertliler, Nurkhan Samatbekov isimli Kırgızistanlı oyuncuyu transfer etti.

HENÜZ 13 YAŞINDA AMA FİZİĞİ...

Nurkhan Samatbekov'un yaşının henüz 13 yaşında olmasına rağmen fiziğinin çok iyi olması sosyal medyada gündem oldu. 6 aydır Türkiye'de denemede olan Nurkhan Samatbekov, iki kanatta da görev yapabiliyor. Nurkhan Samatbekov'un lisansı henüz çıkartılmadığı için maçlarda oynayamıyor.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe transfer
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