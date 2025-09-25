Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Mağlubiyet sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye’yi Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor temsil ediyor. Takımların alacağı her puan, UEFA ülke sıralaması için kritik öneme sahip.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahneye çıkan Galatasaray, deplasmanda Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında ise Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 3-1 kaybetti.

Alınan mağlubiyetlerin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Fenerbahçe’nin yenilgisiyle birlikte Türkiye’nin ülke puanı 43 bin 600’de kaldı.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

1. İngiltere - 95.894

2. İtalya - 85.088

3. İspanya - 79.453

4. Almanya - 75.545

5. Fransa - 68.248

6. Hollanda - 61.860

7- Portekiz - 58 bin 266

8- Belçika - 55 bin 750

9- TÜRKİYE - 43 BİN 600

10- Çekya - 40 bin 500

11- Yunanistan - 37 bin 912

12- Norveç - 36 bin 987

13- Danimarka - 35 bin 981

14- Polonya - 35 bin 875