Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae'ye talip yağıyor
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae ligdeki müthiş performansının ardından art arda transfer teklifleri alıyor.
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae ligdeki müthiş performansının ardından transferin de gözdesi konumunda bulunuyor.
Performansıyla savunmanın bel kemiği haline gelen 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa devlerinin yakın takibine girdi.
İngiltere'den talipler var
koreatimes'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig'den 3 kulüp, Kim Min-Jae'nin peşine düştü. Liverpool, Everton ve Tottenham'ın Güney Koreli savunmacıyı yakın takibe aldığı ifade edildi.
Min-Jae'yi Fenerbahçe formasıyla izleyen Liverpool scoutlarının, 25 yaşındaki savunmacının performansından oldukça etkilendiği belirtildi.
Öte yandan söz konusu haberde; Kadrosunda Heung-min Son'u barındıran Tottenham'ın, bir diğer Güney Koreli Kim Min-Jae'ye imza attırmak istediğinin altı çizildi.
Everton küme düşmezse yarışa katılacak!
İngiltere Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Everton'ın, ligde kalmayı başarması durumunda transferde Kim Min-Jae yarışına dahil olacağı bildirildi.
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Bu sezon 40 resmi maçta forma giyen yıldız savunmacı gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna geldi. Min-Jae'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
KAYNAK: FOTOMAÇ
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