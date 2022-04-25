Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae'ye talip yağıyor

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae ligdeki müthiş performansının ardından art arda transfer teklifleri alıyor.

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae ligdeki müthiş performansının ardından transferin de gözdesi konumunda bulunuyor.

Performansıyla savunmanın bel kemiği haline gelen 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa devlerinin yakın takibine girdi.

İngiltere'den talipler var

koreatimes'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig'den 3 kulüp, Kim Min-Jae'nin peşine düştü. Liverpool, Everton ve Tottenham'ın Güney Koreli savunmacıyı yakın takibe aldığı ifade edildi.

Min-Jae'yi Fenerbahçe formasıyla izleyen Liverpool scoutlarının, 25 yaşındaki savunmacının performansından oldukça etkilendiği belirtildi.

Öte yandan söz konusu haberde; Kadrosunda Heung-min Son'u barındıran Tottenham'ın, bir diğer Güney Koreli Kim Min-Jae'ye imza attırmak istediğinin altı çizildi.

Everton küme düşmezse yarışa katılacak!

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Everton'ın, ligde kalmayı başarması durumunda transferde Kim Min-Jae yarışına dahil olacağı bildirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Bu sezon 40 resmi maçta forma giyen yıldız savunmacı gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna geldi. Min-Jae'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

KAYNAK: FOTOMAÇ