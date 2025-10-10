Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca Türkçe şarkı söyledi, sosyal medya yıkıldı
Fenerbahçe'de forma giyen yıldız futbolcu Anderson Talisca'nın Sezen Aksu'nun ''İkili Delilik'' şarkısını söylediği anlar sosyal medyayı salladı.
Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı.
Ünlü futbolcu, Türkçe bir şarkı söylerken çektiği videoyu paylaştı. Talisca’nın seslendirdiği şarkı ise Sezen Aksu’nun unutulmaz eseri “İkili Delilik” oldu.
Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar arasında da büyük ilgi gördü.
