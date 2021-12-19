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Fenerbahçe'ye derbi öncesi bir şok daha: Maçta forma giyemeyecek

Fenerbahçe'ye derbi öncesi bir şok daha: Maçta forma giyemeyecek

Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü bir haber geldi. Gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç saatini beklemeye başladı.

Bir önceki idmanda da yer almayan ve gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand, takım arkadaşlarını derbi öncesi yapılan son idmanda da yalnız bıraktı. Tisserand, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Ligin son haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek ligin ilk yarısında kalan bölüm öncesinde moral depolamak istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 27 puan ve averajla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 5. sırada giriyor.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe tisserand sakatlık
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