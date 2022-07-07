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Fenerbahçe'ye Instagram şoku!

Fenerbahçe'ye Instagram şoku!

Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabı askıya alındı. Yaklaşık 1 saat sonra hesap yeniden açıldı.

Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabı askıya alındı. Kullanıcılar arama kısmına 'Fenerbahçe' yazdıklarında 'Kullanıcı bulunamadı' uyarısıyla karşılaşıyor. 

Henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı erişime kapatılan Fenerbahçe'nin Instagram hesabına kullanıcılar ulaşamıyor. Türkiye'de Galatasaray'ın ardından en çok takipçisi bulunan spor kulübü olan sarı-lacivertlilerin Instagram hesabının neden kapatıldığına dair henüz net bir açıklama gelmedi.

Instagram hesabı yaklaşık 1 saatlik erişim probleminin ardından ardından yeniden açıldı.

Fenerbahçe'nin Instagram sayfası

 

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe instagram
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