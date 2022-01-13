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Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber

Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ın bugün yapılan antrenmanın ardından sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi. Antalyaspor müsabakası hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takımda bugün yapılan antrenmanın ardından Mert Hakan Yandaş'ın sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada “Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

 27 yaşındaki futbolcunun cumartesi günü deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe mert hakan yandaş
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