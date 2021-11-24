  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi kötü haber!

Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi kötü haber!

Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpiakos ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil'den üzücü haber geldi.

Hafta sonu derbide Galatasaray'a karşı attığı golle galibiyette önemli rol oynayan yıldız futbolcu, Avrupa Ligi'nde takımını yalnız bırakacak.

Ayağında şişlik bulunan Mesut Özil sakatlığı nedeniyle Olimpiakos deplasmanında forma giyemeyecek.

 KRİTİK KARŞILAŞMA
Fenerbahçe kritik maç öncesi 5 puanla üçüncü sırada bulunurken Olimpiakos ise 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıkarken 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

İKİ KİŞİ DAHA YOK
Fenerbahçe'de Altay ve Valencia da Olimpiakos maçında yok, Gustavo'nun durumuysa belirsiz.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe mesut özil özil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal mesafeyle ilgili ezber bozan araştırma
Eşine kızıp damdan atladı! Komşusu hayatını kurtardı
İstanbul'da 15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi
Süper aşı müjdesi! BioNTech aşısını geride bıraktı
Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yöneticisinden döviz tepkisi
Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Son anket sonuçları açıklandı
Davutoğlu'ndan Lütfi Elvan hakkında bomba iddia
Türkiye'ye ''kriz'' uyarısı: ''İnsanlar paralarını çekebilir''
Dövizdeki rekor artış sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım
Maradona'nın eski sevgilisinden ortalığı karıştıracak tecavüz iddiası