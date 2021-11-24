Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpiakos ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil'den üzücü haber geldi.

Hafta sonu derbide Galatasaray'a karşı attığı golle galibiyette önemli rol oynayan yıldız futbolcu, Avrupa Ligi'nde takımını yalnız bırakacak.

Ayağında şişlik bulunan Mesut Özil sakatlığı nedeniyle Olimpiakos deplasmanında forma giyemeyecek.

KRİTİK KARŞILAŞMA

Fenerbahçe kritik maç öncesi 5 puanla üçüncü sırada bulunurken Olimpiakos ise 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıkarken 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

İKİ KİŞİ DAHA YOK

Fenerbahçe'de Altay ve Valencia da Olimpiakos maçında yok, Gustavo'nun durumuysa belirsiz.