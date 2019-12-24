Fenerbahçe'ye Rodriguez transferinde dev rakip!

Fenerbahçe'nin sol bek adayları arasında yer alan Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez için İtalya'dan sürpriz bir haber geldi.

Gennaro Gattuso'nun başına geçtiği Napoli'nin, Rodriguez'in menajeriyle bir araya gelerek görüşmelerde bulunduğu ve büyük oranda ilerleme kaydedildiği kaydedildi.

Napoli'nin satın alma opsiyonu kiralma seçeneğinin olduğu bir teklifle Milan'ın kapısını çaldığı ve Fenerbahçe'nin de İsviçreli sol bek için kiralama opsiyonunu düşündüğü belirtildi.

MİLLİ TAKIMIN BANKOSU

Milan'da son haftalarda yedek kalan 27 yaşındaki Ricardo Rodriguez, buna karşın İsviçre Milli Takımı'nın banko oyuncusu. Şili asıllı sol bek 71 kez İsviçre Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

