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Fenerbahçe'ye sakatlık şoku

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku
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Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel'in son antrenmanda sakatlandığı ve durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’de kadro planlama çalışmaları sürerken, son antrenmanda şoke eden bir sakatlık yaşandı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Bright Osayi Samuel’in antrenmana devam edemediğini ve oyuncunun son durumunun yapılacak kontrollerden sonra netleşeceğini yazdı.

Oyuncunun sakatlığının ciddi göründüğü ve sahalardan ne kadar uzak kalacağının MR’dan sonra belli olacağı kaydedildi.

Etiketler Fenerbahçe bright osayi samuel Bright Osayi Samuel sakatlık Bright Osayi Samuel fenerbahçe
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